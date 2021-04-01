محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية استقبلت 169 ألف طلب للتصالح

وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيراً إلى أنه تم مناشدة المواطنين وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين.
وأشار المحافظ، أنه منذ بداية فتح باب التصالح فى مخالفات البناء، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للتسهيل على المواطنين، تم العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذلك أيام العطلات الرسمية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، لاستقبال جميع المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم مع الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأشاد محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من رؤساء المراكز العاملين فى المراكز التكنولوجية فى تقديم الخدمات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى المخالفات والراغبين فى التصالح مع الدولة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمخالفات البناء العشوائى.
وأضاف المحافظ، أنه تم تسليم المتقدمين شهادة تفيد بالتقدم للتصالح فى مخالفات البناء، لتقديمها للجهات المختصة لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدا أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وضبط وحوكمة العمران.
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