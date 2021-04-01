عاجل.. وزير الأوقاف يضع 18 ضابطا لصلاة التراويح فى المساجد

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م وضوابط العمل بالمساجد فى الشهر الفضيل، وذلك بقاعة حراء بالديوان العام.





وخلال اللقاء أكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن صلاة القيام فى رمضان لهذا العام قائمة بإذن الله تعالى، مع مراعاة الضوابط التالية:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة.

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية.

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد , مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة , وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع.

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح.

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

15. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

16. على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الدينى بسرعة غلق أى مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات , ولا يتم فتح أى مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

17. عدم السماح بأى إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل.

18. تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الدينى , وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع السادة مديرى المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية ويرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا لمعالى الوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.

من جانب آخر، أكد وزير الأوقاف خلال اللقاء على تكثيف برامج الدعوة الإلكترونية والبرامج التلفزيونية والإذاعية خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م على النحو التالى:



1. برنامج “رؤية للفكر المستنير” لمعالى وزير الأوقاف ، يذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون المصرى وإذاعة القرآن الكريم.

2. برنامج “ملتقى الفكر الإسلامى” الذى يذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية.

3. برنامج “فإنى قريب” من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف ، يذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار.

4. برنامج “حديث الروح” على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من الأئمة وقيادات الوزارة.

5. برنامج “مساجد مصر” تقديم شباب أئمة الأوقاف ، على القناة الأولى والفضائية المصرية.

6. برنامج “مع الصائمين” لواعظات الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكتروني.

7. برنامج “أخلاق الصائمين” لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني.

8. برنامج “خواطر رمضانية” لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع صوت الأمة الإلكتروني.

9. برنامج “خاطرة رمضان” على موقع الوزارة وجميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات.

10. برنامج “خاطرة دعوية” لمعالى وزير الأوقاف ، ويذاع أربع مرات يوميًّا.

11. الاحتفالات الرسمية بالعاشر من رمضان ، وذكرى يوم بدر ، وفتح مكة ، وليلة القدر.

12. بث مجموعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لكبار القراء والمبتهلين على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل.