الثلاثاء.. جامعة القاهرة تسلم عقود الوحدات السكنية بمشروع إسكان 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - تقيم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية تسليم عقود المرحلة الأولى من الوحدات السكنية للحاجزين بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل، الساعة 10.30 صباحًا، بمقر المشروع بالمنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر.





ويعد مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة واحدًا من المشروعات الضخمة التى تديرها جامعة القاهرة، وهو مشروع غير ربحى يهدف إلى خدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتقديم إسكان لائق بهم. ويقام المشروع على مساحة 175 فدانا، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادى النيل بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء، وبالفعل تم بناء 425 عمارة فى الثلاث سنوات الماضية رغم الصعوبات التى واجهت المشروع.

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