صور.. رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحن فى دولة يقودها رئيس يحقق أحلام الشعب

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال لقائه عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووفد البرلمان برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أنه تم تسجيل 707 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن الخدمات الصحية للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، أن الدولة توفر الخدمات الطبية للمنتفعين بدون سقف، لافتا إلى أنه تم استحداث 12 خدمة جديدة فى المنظومة أبرزها عمليات التافى والتى تقوم بعملها داخل القطاع الحكومى الصحى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفا أن رضاء المنتفعين عن الخدمة وصل إلى 93% مرحبا بمشاركة لجنة الصحة فى تقييم المنظومة والإطلاع على تفاصيل الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية: سننقل جميع الخبرات التى اكتسبناها من محافظة بورسعيد إلى باقى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتابع: الحمد لله أننا فى دولة يقودها رئيس يحقق أحلام المصريين فى توفير خدمات طبية وفق معايير عالمية، مشيرا إلى أنه لولا الإرادة السياسية ما خرج قانون التأمين الصحى الشامل للنور.

وتابع: لم يمر عامين على إطلاق الرئيس السيسى للمنظومة ببورسعيد، كان الدور البرلمانى لتقييم المنظومة للدفع بتحقيق أعلى سبل الرعاية بالإضافة إلى مواجهة التحديات الكاملة لأى نظام صحى وتابع: منظومات التأمين الصحى الشامل فى أكبر دول العالم استغرقت وقت كبير لتنظيمها ومواجهة تحدياتها، ولن نرضى أن يكون النظام الصحى مرضى فقط للمصريين بل سيكون تجربة ونموذج ملهم للعالم كلة مضيفًا: نعد كل مواطن ببذل كل الجهود للوصول إلى مستوى الخدمات التى يتمناها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبة قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحى ببورسعيد مدهشة بما فيها من خدمات طبية تقدم للمنتفعين وتابع: حال منتفعى المنظومة الصحية فى بورسعيد أفضل كثيرًا من غيرهم فى أى محافظة لما تقدمه المنظومة من خدمات غاية فى الأهمية وتابع: جئنا إلى هنا للاطمئنان على سير منظومة الخدمات، مشيدًا بميكنة الخدمات الطبية والبعد عن الورقيات.

وأشار: التأمين الصحى الشامل يغطى 100% من المواطنين فى المحافظة دون تمييز وقال: هذه أول زيارة للجنة الصحة فى البرلمان وسنضع تقرير مفصل بكل ملاحظاتنا على الخدمة، وأن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد أهم قوانين الصحة فى منظومة التشريعات المعاصرة.

وفى ذات السياق استعرض عادل الغضبان محافظ بورسعيد، آليات تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالمحافظة ومدى رضاء المواطنين فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا الى التحسن الكبير فى أداء الخدمات الطبية.

شارك فى اللقاء كل من الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الشامل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية و عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على رأسهم الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية.

كما أشاد اللواء المحافظ بالطفرة التى شهدتها محافظة بورسعيد فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن نجاح المحافظة يعكس نجاح أربع وزارات فى تطبيق المنظومة الجديدة، معربًا عن فخره لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظته، متابعا: المتابعة الميدانية عكست رضاء المواطن البورسعيدى عن الخدمات الصحية المقدمة له من خلال المنظومة الجديدة، ودللت على نجاح المنظومة بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تم رصدها خلال زيارات المستشفى حيث يتلقى المواطن الخدمة الطبية خلال أقل من 15 دقيقة، مؤكدًا أن هذا النموذج هو ما يسعى له المواطنين.

وثمن المحافظ الخدمة الطبية المقدمة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا أن كل وحدة من وحدات طب الأسرة تقدم 80%من خدمات التأمين الصحى الشامل وتخدم ما لا يقل عن 12 ألف مواطن.