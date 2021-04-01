صور.. تطعيم 962 ألفا و341 طفلا بالمنيا ضد مرض شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بعد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حتى غدا الجمعة الموافق 2 أبريل بكل المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق المحافظة.





وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تطعيم 962 ألف و341 طفلا بنسبة تغطية 98.2%من المستهدف، وذلك حتى نهاية اليوم الثالث من الحملة، مشيرا إلى أنه يجرى متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة، وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة. من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2.710 فرق ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا مؤكدا أنه تم التنبيه على الفرق باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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