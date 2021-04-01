مؤسسة ”شباب الخير” للمصريين بالخارج تطلق كرنفال ”مفيش يتيم ما بينا” بمناسبة...

تحت رعاية وزارة الهجرة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وحي الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة، تقيم مؤسسة "ملتقى شباب الخير" للتنمية -والتي أسسها مصريون بالكويت- كرنفال الملتقى الأول لها بمصر بمناسبة يوم اليتيم وذلك تحت شعار "مفيش يتيم ما بينا".

وقد تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبًا من السيد/ هاني كمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة والمقيم بدولة الكويت، لإطلاق مبادرة للاحتفال بيوم اليتيم تحت رعاية الوزارة.

‎وأوضحت وزيرة الهجرة أن مؤسسة "ملتقى شباب الخير للتنمية" شاركت في العديد من الفعاليات الاجتماعية والخيرية في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومؤخرا قامت بتوصيل المياه لعدد من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، مثمنة جهود المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة في التطوير والتنمية في قرى مصر وربوعها، في إطار تحقيق الأهداف الأممية بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

التفاصيل عبر موقعنا :

http://www.emigration.gov.eg/.../Pages/newsdetails.aspx...