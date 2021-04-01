/625241/طارق-الخولي-أزمة-قناة-السويس-أكدت-على-قدرتنا-فى-تجاوز-الأزمات
قال طارق الخولي، عصو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ردود الأفعال حول أزمة السفينة الجانحة، ايفر جيفن، على أكثر من مستوى، أكدت على إمكانات وقوة أبناء مصر فى مواجهة الأزمات، فى وقت قياسي، وعكست قدرة المصريين فى التصدي لمثل هذه التحديات في وقت قليل، خاصة بعد أن توقع العالم أن تستغرق هذه الأزمة شهور شهور.
طارق الخولى: قناة السويس شريان التجارة العالمية
وأشار عضو مجلس النواب، طارق الخولي إلى مدى أهمية قناة السويس كشريان للتجارة العالمية، وهذا ما انعكس على العالم نتيجة الأزمة، وهذا ما وصفته الصحف العالمية، الذى أشارت فى العديد من كتاباتها تأثر حركة التجارة العالمية بأزمة قناة السويس، ولكن تحقق النجاح بسواعد المصريين دون مساعدة خارجية”.
طارق الخولى يؤكد على مدى ارتباط قناة السويس بتاريخ المصرييين
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، طارق الخولي، على مدى ارتباط قناة السويس بتاريخ المصريين وانتصارتها وتحدياتها، مشيرًا إلى ذكريات التحديات التى واجهتها قناة السويس وتغلب عليها المصريين بعزيمتهم وإراداتهم.
وكانت هيئة قناة السويس، قد تمكن من تجاوز أزمة السفينة الجانحة، حيث جرى تعويمها بأيادى مصرية، بعد توقفها لأيام مما تسبب فى تعطل حركة الملاحة بالقناة.
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