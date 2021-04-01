/625253/عاجل-إخلاء-سبيل-مشجعي-الزمالك-بكفالة-10-آلاف-جنيه

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم، الخميس، إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة أعمال الشغب التى شهدتها مباراة كرة السلة بين فريقى الأهلى والزمالك، على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وقد طلبت النيابة تحديد موقف كل من اللاعب محمود شكابلا ويوسف أوباما وحازم إمام لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك،

وأعلنت النيابة من الاتحاد المصرى لكرة السلة عن صدور قرارات من الاتحاد بمنع الجماهير من حضور المباريات التى ينظمها من عدمه، وموافاة جهة التحقيق بما يفيد ذلك.

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ترتيب الدوري المصري لكرة السلة

1- الجزيرة: 18 نقطة.

2- الاتحاد السكندري: 18 نقطة.

3- الزمالك: 18 نقطة.

4- سبورتنج: 15 نقطة.

5- الأهلي: 15 نقطة.

6- سموحة: 14 نقطة.

7- المصرية للاتصالات: 11 نقطة.

8- طلائع الجيش: 11 نقطة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في أخر مواجهاته أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية قبل مواجهة الفارس الأبيض، فيما كانت آخر مباراة للأهلي أمام الزمالك قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ١١٢-١٠٦ بعد مباراة درامية كبيرة شهدت اللجوء للأشواط الإضافية من المباراة.