/625254/ريم-مصطفى-تكشف-عن-شخصيتها-في-مسلسل-الملك-بعد-الهجوم-عليها

لاتزال الفنانة ريم مصطفى محط أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما أثارت حالة واسعة من الجدل بسبب الصورة الأولى التي ضجت بها منصات السوشيال ميديا مؤخرًا من مسلسل الملك الذي يتناول قصة من قديم الزمان ترجع إلى العصر الفرعوني.

دوت الخليج يرصد الظهور الثاني للفنانة ريم مصطفى على البوستر الرسمي لمسلسل الملك الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021، لينافس عدد كبير من الأعمال الدرامية التي تغزو الساحة الفنية.

ريم مصطفى تتصدر “التريند” بمسلسل الملك

ظهرت الفنانة ريم مصطفى بإطلالة أشبه بالإغريقية، بعد إطلالتها التي لاقت هجومًا شرسًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ارتدت تاجًا من اللون الذهبي وفستان أسود بحزام ذهبي لتعدل من تلك الفكرة التي جالت في تفكير الجمهور على مدار الساعات القليلة الماضية بعد انتشار صوتها بالزي الأشبه بالمصرية الريفية أكثر من كونها قادمة من العصر الفرعوني.

نشرت ريم مصطفى صورة جديدة من لها على البوستر الرسمي للمسلسل، حيث يظهر من إطلالتها على بوستر المسلسل أنها تجسد شخصية ملكة من الهكسوس.

الجمهور يهاجم مسلسل الملك

هاجم العديد من الجماهير مسلسل الملك فور طرح الإعلان الأول الذي لاقى انتقادات واسعة، وذلك بسبب ملابس أبطال المسلسل وعلى رأسهم ريم مصطفى.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو يوسف، ماجد المصري، أمينة خليل، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد فراج، سوسن بدر وأمير صلاح الدين.