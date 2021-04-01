/625255/محمد-سلطان-مدينة-الدواء-بالخانكة-تقضى-على-السوق-الموازى-وتفتح-أسواق-للتصدير

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مدينة الدواء التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بمنطقة الخانكة، من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، خاصة وأنها تقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، متابعا:" مصر تخطو نحو العالمية بخطى ثابتة فى ظل القيادة السياسية الحالية".

محمد سلطان: مدينة الدواء توفر ما تحتاجه الدولة

وأوضح عضو مجلس النواب، محمد سلطان، أن مدينة الدواء، توفر ما تحتاجه الدولة من أدوية وتتمثل أولوية التصنيع فى الوقت الحالى للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الكلى والمخ والأعصاب والقلب، بالإضافة للمضادات الحيوية، والتي ستساعد على ضبط أسعار الأدوية، وهذا بدوره يساهم بقوة فى ضبط السوق والقضاء على السوق الموازى وفتح أسواق خارجية مما يدر عملة صعبة للخزانة العامة للدولة المصرية.

وأشاد عضو مجلس النواب، محمد سلطان ، باعتماد المدينة الجديدة على الماكينات الحديثة من الماركات العالمية، وتجهيزها بأحدث النظم العالمية، بالإضافة إلى أنها ستعمل بكافة الماكينات بشكل آلى، وسيتم طرح منتجات المدينة بعد عمليات الاختبار، وهذا يؤكد أنها مجهزة وفقا لأحدث التقنيات على مستوى العالم.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.