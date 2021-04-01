/625257/عمرو-القطامى-مدينة-الدواء-بالخانكة-تقضي-على-أزمة-نواقص-الأدوية-والسوق-السوداء

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مدينة الدواء التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بمنطقةالخانكة، تعد أحد أهم المشروعات القومية فى مجال صناعة الدواء بمنطقة الشرقالأوسط، وسيكون لها دور كبير فى فتح آفاق جديدة للتصدير، وتوفر الدواء للمواطنين،ومواجهة ازمة نواقص الأدوية التى كانت تؤرق المصريين خلال الفترة الأخيرة، والسوقالسوداء.

عمرو القطامى: مدينة الدواء تعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، أن مدينةالدواء تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة، وذلك عبر فلسفة تتمثل فى بناءالجودة بدلا من مراقبتها، بالإضافة لتطبيق نظام حوكمة إلكتروني، يساعد على متابعةكافة أشكال العمل إلكترونيا، وهذا يعنى أن هناك جهود كبيرة فى تنفيذ المشروعالكبير الذي يعد حلم للمنطقة بشكل عام وليس للدولة المصرية فحسب.

عمرو القطامى: صناعة الدواء واحدة من أهم الصناعات

وأكد عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، أن صناعة الدواء واحدة من أهم الصناعات علىمستوى العالم، ولعل أزمة فيروس كورونا زادت من هذا المفهوم وعمقت المعنى الحقيقيلصناعة الدواء، ومن هذا المنطلق نجد الدولة المصرية ووفقا لرؤية مصر 2030 تتحركوفقا لمتغيرات الأوضاع ومجريات الأمور لمواكبة الأحداث وفى نفس الوقت لتوفيرالخدمة اللائقة واللازمة للمواطن فى المقام الأول.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد افتتح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.