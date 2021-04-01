/625258/النائب-عيد-حماد-مدينة-الدواء-أضخم-مشروع-قومى-فى-الشرق-الأوسط

وصف النائب عيد حماد ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مدينة الدواء التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمنطقة الخانكة، بالمشروع القومى الأضخم فى منطقة الشرق الأوسط، الذى يهدف لضبط سوق الدواء فى المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى أنه أحد أهم الأحلام لدى المصريين، ويعد من أبرز المشروعات فى تاريخ مصر الحديث.

وأوضح حماد، أن سوق الدواء شهد العديد من التقلبات خلال الآونة الأخيرة، ومن ثم جاءت أزمة فيروس كورونا لتلقى بظلالها على هذه التجارة الحيوية، ومصر لديها من الإمكانيات والمقومات ما يجعلها شريك أساسى فى صناعة الدواء فى منطقة الشرق الأوسط، بل وتصدير الدواء، وهذه المدينة سيكون لها دور كبير فى فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الدواء المصرى، تلك التجارة التي أصبحت من أهم مقومات وموارد الموازنة العامة للعديد من الدول الكبرى.

وأشاد حماد ، بجهود القيادة السياسية خلال السنوات السبعة الأخيرة، متابعا:" نشهد كم من المشروعات القومية لم نشهده منذ 60 عاما، وهناك طفرة حقيقة فى حجم المشروعات القومية والبنية التحتية، وأن مصر خلال فى طريقها لتكون من الدول الكبرى على مستوى العالم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة :

- ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية. - مجهزة بكاميرات للتعرف علي الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلي مستويات الجودة - تعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. - تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية. - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب. - المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى. - المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. - تضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية - مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى.