حسن عمر: افتتاح مدينة الدواء تُعد نقلة نوعية كبيرة في مجال الصحة

/625261/حسن-عمر-افتتاح-مدينة-الدواء-تعد-نقلة-نوعية-كبيرة-في-مجال-الصحة

قال النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة ، اليوم الخميس، يُعد نقلة نوعية كبيرة في مجال الصحة، مؤكدًا أن افتتاحه في هذا التوقيت له أهمية كبرى في ظل ما نعانيه من جائحة فيروس كورونا المستجد.

حسن عمر: المدينة سوف تقوم بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا

وأضاف عضو مجلس النواب، حسن عمر" في بيان له ، أن المدينة سوف تقوم بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا، وكذلك أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والقلب، فضلاً عن توفير كافة المستلزمات والأجهزة الطبية التي تساعد فى القضاء على أزمة نقص الأدوية والتي انتشرت بكثرة في الأونة الأخيرة.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة، أن مدينة الدواء خطوة جيدة من قِبل الدولة والقيادة السياسية الحكيمة للقضاء على إحتكار السلع والأدوية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي الهام من خلال زيادة الصادرات في مختلف دول العالم . وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة الدواء، وهي من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط اسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.