فيديو.. افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للتمور بحديقة الأورمان

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعى فى تصريح اليوم الخميس، أن وزارة الزراعة تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تقوم على التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجا.

وقال عزوز إن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا، لافتا إلى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بزراعة النخيل، والنهوض بإنتاج التمور فى مصر، وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الهام، والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، للمحافظة على هذة الثروة القومية.

واستعرض حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة فى كلمته خلال افتتاح المهرجان، إنجازات الوزارة لتطوير قطاع التمور بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

وتشمل فعاليات المهرجان فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، وكذلك عروضا فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامة للمحافظات المنتجة للتمور.

واتخذت وزارة الزراعة عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعم كل الأجنحة بالمطهرات، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية لكافة المترددين على الحديقة.

ويقام مهرجان القاهرة الأول للتمور والمنتجات الطبيعية، خلال الفترة من 1-5 أبريل الجارى، بمشاركة أكثر من 50 عارضا، من الشركات المتخصصة فى مجالات إنتاج التمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين والمسوقين، فضلا عن شركات مقاومة الآفات وآلات ومعدات زراعية، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وذلك فى إطار توجيهات وزير الزراعة، بدعم هذا القطاع الهام وتنميته، وتحقيق قيمة مضافة، بما يخدم الاقتصاد القومى.

حضر الافتتاح محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد سويدن المدير التنفيذى للاتحاد العربى للتمور، وحافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الفار الأمين العام للاتحاد العربى للتمور.