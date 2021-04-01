صور.. المصريين الأحرار يشارك فى فعاليات المنتدى الصينى العربى

جدة - نرمين السيد - حضر جميع جلسات المنتدى الذى تنظمه دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، حازم هلال أمين شؤون المصريين بالخارج ممثلا عن حزب المصريين الأحرار.

وناقش المنتدى تعزيز الصداقة طويلة الأمد بين الصين والدول العربية، وتعميق التبادل بين السياسيين الشباب فى الصين والدول العربية، وتعزيز تبادل الأفكار، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتوطيد أسس التعاون، ودفع تطور الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والدول العربية ودور الشباب فيها.

وفى الكلمة الختامية وجّه ممثل حزب المصريين الأحرار، تحية من قلب مصر إلى دولة الصين الشعبية والحزب الشيوعى على الدعوة للمشاركة والتعاون المثمر لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والحزبين.

وقال حازم هلال، إن فكرة منتدى الشباب "الصينى - العربى" تعكس أهمية الشباب باعتبارهم مفتاح التنمية المتكاملة بكافة أشكالها، ما يحدث الطفرة والتقدم وخلق حياة كريمة للشعوب.

وأضاف أمين شؤون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، أن حزبنا يضع أولوية قصوى للشباب من حيث الإعداد وتأهيل الكوادر والتمكين حتى يتسنى أن يكونوا جزءاً فى سلسلة التنمية الشاملة المصرية، ومنّ دواعى سرورنا طرح ذات المفهوم من جانب الحزب الشيوعى الصينى الصديق فى منتدى شامل وجامع للأحزاب العربية.

وألمح إلى أن الحزب الصينى كان فى باكورة الأحزاب الخارجية التى فتحت قنوات تواصل مع حزب "المصريين الأحرار" وتزايدت العلاقات والزيارات المثمرة والبناءة لخدمة البلدين والحزبين.

وأكد أنه خلال زيارته للصين ضمن وفد الحزب عام 2019 شاهد استراتيجية مُحكمة للنهوض بالصين، وخلال لقاءاته بالمسؤولين هناك كانت هناك جوانب عديدة من صور التنمية الخاصة وتحقيق الرؤية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

واستطرد: "شاهدت التطوير والمدن الجديدة وشبكة الطرق والتوسع، وتلك الرؤية والبنية التحتية تتطابق مع خطوات الإدارة المصرية أيضا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ينشئ المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية فضلا عن التطوير الهائل للطرق وغيرها من المشروعات الشاملة و التنموية".

وطالب حزب المصريين الأحرار، دولة الصين الصديقة، بدفع المزيد من الاستثمارات فى المجالات المختلفة وعلى رأسها شبكات الطرق والمشروعات الفارقة والربط المتكامل الذى يخدم بصورة أو بأخرى طريق الحرير الدولى.

وأوضح أن الزيارات المتبادلة والاجتماعات الثنائية بين حزبينا تعكس العلاقة الوثيقة والتعاون الفاعل وتشارك الرؤى لاستغلال قوة الشباب فى التنمية ويثبت أن الحزب الشيوعى الصينى منفتح على كافة الأحزاب العالمية بالتعاون مع الاحتفاظ بخصوصية كل بلد وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية وتلك سمة محمودة.

ودعا الحزب باسم رئيسه الدكتور عصام خليل، الحزب الشيوعى الصينى وجموع المشاركين بالمنتدى، استضافة فعالياته ببيت المصريين الأحرار عقب الخروج من جائحة كورونا.

واختتم ممثل الحزب قائلا: "يشرفنا فى حزب المصريين الأحرار أن تكون الدورة القادمة فى ضيافتنا فى بلدكم الثانى مصر، بلد تتقاسم مع الصين حضارة ضاربة الجذور عبر التاريخ، تحيا مصر ويحيا المصريين الأحرار".