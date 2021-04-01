الإفتاء توضح حكم الكذب على سبيل المزاح فى أبريل

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك: "المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح، الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ فى قُبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ لمسلم، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».

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