محمود شعراوى: الاستفادة من خريجى مركز سقارة كمدربين بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورتين تدريبيتين الأولى عن مؤشرات قياس الأداء الحكومى وتطبيق موازنة البرامج والأداء للعاملين المديرين بإدارات التخطيط والخطة الاستثمارية، والثانية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين فى مجال التطوير المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة بإدارات الموارد البشرية.





وأوضح بيان صحفى لوزارة التنمية المحلية، أن فعاليات دورتى قادة المستقبل واللغة الإنجليزية تستمران للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 129 متدرباً من جميع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة قررت الاستفادة من خريجى دورات إعداد المدربين TOT التى ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة وعددها 6 دورات تمت حتى الآن وتم تنفيذ 7 دورات تخصصيه للخريجين من تلك الدورات فى عام 2020.

وأضاف: أيضاً تم الاستفادة من مشروعات التخرج التى أعدها المتدربون فى دورة TOT 2019، حيث تم تقييم المشروعات المقدمة منهم وتم اختيار 9 مشروعات ليكونوا حقائب تدريبية جديدة تم ادراجها بالفعل فى خطة تدريب 2020/2021 واختيار 2 من مقدمى كل حقيبة فيها ليكونوا مدربين لها، موضحاً أنه سيتم الاستعانة بهم فى دورتى مؤشرات قياس الأداء الحكومى والتطوير المؤسسى خلال الأسبوع المقبل.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن دورات الـ (TOT) التى ينظمها مركز سقارة ساهمت فى إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً فى المحافظات، خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبى ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهنى وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوى، أن الهدف العام لبرامج TOT التى ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التى تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة.

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بهم أيضاً خلال الأسابيع القادمة فى الدورات المتقدمة الخاصة بالتحول الرقمى وإدارة الأزمات والحد من المخاطر للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات، بالإضافة الى دورات إدارة مشروعات PMP المتقدمة وريادة الأعمال وخطط الأعمال، ودورات تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال تطبيق رؤية مصر 2030 فى المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بانتهاء دورتين تدريبيتين هى استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية فى مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة، استفاد من هذه الدورات 53 متدرباً من جميع المحافظات.