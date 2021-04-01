بطريرك الكاثوليك ناعيا الجنزورى: رحل بعد مسيرة حافلة بالتفانى والعطاء

جدة - نرمين السيد - وجاء نص بيان الأنبا إبراهيم إسحق اليوم الخميس كما يلى:
"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى وفاة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذى توفى بعد مسيرة حافلة بالتفانى والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يمنح أهل المتوفى الصبر والرجاء".
وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، الجنازة العسكرية التى أقيمت للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والتى أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى.
وقدم الرئيس السيسى، واجب العزاء لأسرة الفقيد، الذى يعد أحد الرموز المضيئة فى تاريخ مصر، عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء فى خدمة الوطن.
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