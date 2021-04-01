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الأحد.. الشيوخ يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين

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أ ش أ 2021-04-01 13:28 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ويناقش مجلس الشيوخ - خلال جلسته العامة الأحد المقبل - تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وأكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وخلال جلسة الاثنين المقبل، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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