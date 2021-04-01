الأحد.. الشيوخ يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين

جدة - نرمين السيد - ويناقش مجلس الشيوخ - خلال جلسته العامة الأحد المقبل - تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
وخلال جلسة الاثنين المقبل، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
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