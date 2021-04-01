شعراوي: الاستفادة من خريجي دورات إعداد المدربين بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية ... ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورتين تدريبتين الأولي عن مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء للعاملين المديرين بإدارات التخطيط والخطة الاستثمارية، والثانية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة بإدارات الموارد البشرية، فيما تستمر فعاليات دورتي قادة المستقبل واللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 129 متدرباً من جميع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة قررت الاستفادة من خريجي دورات إعداد المدربين TOT التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة وعددها 6 دورات تمت حتي الان وتم تنفيذ 7 دورات تخصصيه للخريجين من تلك الدورات في عام 2020

وأيضاً تم الاستفاده مشروعات التخرج التي أعدها المتدربون في دوره TOT 2019 حيث تم تقييم المشروعات المقدمه منهم وتم اختيار 9 مشروعات ليكونوا حقائب تدريبيه جديده تم ادراجها بالفعل في خطه تدريب 2020/2021 واختيار 2 من مقدمي كل حقيبه فيها ليكونوا مدربين لها موضحاً أنه سيتم الاستعانة بهم في دورتي مؤشرات قياس الأداء الحكومي والتطوير المؤسسي خلال الأسبوع المقبل.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة ساهمت في افراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة وأن لديهم القدرة علي تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة علي معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين وكيفية تصحيحها اثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدي المتدربين بما يعمل علي تطوير مهارات العاملين وانعكاسه علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوي أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو اعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات الي الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة ، لافتاً إلي انه سيتم الاستعانة بهم ايضاً خلال الأسابيع القادمة في الدورات المتقدمة الخاصة بالتحول الرقمي وإدارة الازمات والحد من المخاطر للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات ، بالإضافة الي دورات إدارة مشروعات PMP المتقدمة وريادة الأعمال وخطط الأعمال، ودورات تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال تطبيق رؤية مصر 2030 في المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق 1/4/2021 بإنتهاء دورتين تدريبتيين هى استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة استفاد من هذه الدورات 53 متدرباً من جميعالمحافظات.