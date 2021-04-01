انت الان تتابع تفاصيل خبر من هو الدكتور كمال الجنزوري “وزير الفقراء”؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفي الدكتور كمال الجنزوري صباح يوم الأربعاء عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وذلك في مستشفي الجوات الجوية في التجمع الخامس بالقاهرة، وتم دفنه في مقابر أرض الجولف بمصر الجديدة.

تولي الدكتور كمال الجنزوري منصب رئيس الوزراء مرتين كانت المرة الأولي في فترة من 1996 إلى 1999، أما الفترة الثانية فكانت بعد ثورة يناير عام 2011، وقد حصل الجنزوري علي لقب “وزير الفقراء”، لأنه كان يبذل قصاري جهده لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل.

وحصل علي الدكتوراه في الاقتصاد في جامعة ميتشجان بأمريكا.

و يعد دكتور كمال الجنزوري صاحب فكرة “الخطة العشرينية التي بدأت عام 1983 وانتهت عام 2003، وهو وفي عهده أقر قانون “الايجار الجديد”.

شغل الجنزوري العديد من المناصب منها محافظ الوادي الجديد و محافظ بني سويف، ووزيرا للتخطيط و أيضًا نائبا لرئيس الوزراء، وأثناء فترة توليه المنصب رئاسة الوزراء تم عمل خط ثاني لمترو الأنفاق بين شبرا و المنيب، ولقد شهد عصره علي الكثير من المشاريع القومية منها مشروع توشكي وشرق العوينات و توصيل المياه إلي سيناء عبر ترعة السلام و مشروع غرب خليج السويس.

ثم بعد ذلك عُين مستشارا لرئيس جمهورية مصر في عهد الرئيس عدلي منصور للشئون الاقتصادية عام 2013 شهر يوليو.