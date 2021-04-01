/625264/رابط-التسجيل-على-لقاح-كورونا-لمواجهة-الموجة-الثالثة

يبحث العديد من المواطنين حاليًا عن رابط التسجيل على لقاح كورونا، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، الأمر الذي جعل الرابط يتصدر قائمة الأكثر بحثًا وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تزمنًا مع بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يكشف رابط التسجيل على لقاح كورونا، إستمرارًا للخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار الساعة، ليستطيع المواطن المصري التسجيل عبر موقع وزارة الصحة الالكتروني للحصول على اللقاح بسهولة.

رابط التسجيل على لقاح كورونا

تفاقمت العديد من التساؤلات حول رابط التسجيل على لقاح كورونا، من قبل الفئات الأولى التي تحتاج إلى سرعة في الحصول على لقاح فيروس كورونا كي تتمكن من مواجهة شراسة الفيروس الذي اجتاح العالم منذ أواخر ديسمبر عام 2019، لتكون تلك هي بداية المعاناة التي لايزال العالم في أنين بسببها.

أطلقت وزراة الصحة والسكان موقع خاص لتلقي طلبات المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد منذ فترة وجيزة، حيث يمكنك التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو الضغط من هنـــــــــــــا، كي تستطيع التسجيل وتلقي اللقاح.

لقاحات فيروس كورونا

سادت حالة واسعة من الجدل حول الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا المستجد، إلا أن وزارة الصحة أكدت أن لقاحات كورونا في مصر آمنه وفعالة، ولا داعي لخوف المواطنين منها على الإطلاق.

أشارت وزارة الصحة، إلى أن هناك فرق بين المدة الزمنية بين لقاحي "سينوفارم” و”استرازنيكا”، وهو الفرق بين الجرعة الأولى والثانية، فبينما تصل في اللقاح الأول إلى 21 يومًا، تصل في الثاني إلى 12 أسبوعًان أي ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الأولى.

الجدير بالذكر، أن الأعراض الجانبية لفيروس كورونا، تتمثل في ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة، أو ألم في موضع التطعيم، أو الغثيان، أو الحُمى، وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب.