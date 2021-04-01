/625265/بعد-غلق-محطة-مترو-السادات-تعرف-على-المسارات-المتاحة-للتنقل-يوم-السبت

قالت الإذاعة الداخلية لجميع محطات المترو، فى منشور لها:" إنه سيتم إغلاق محطة مترو السادات، يوم السبت المقبل، نظرًا لنقل المومييات الملكية من المتحف المصرى إلى محتف الحضارة، وسط حالة ترقب كبير من مختلف الصحف العالمية والدولية.

غلق محطة مترو السادات

وأكدت الإذاعة الداخلية خلال حديثا:" نعلم السادة المواطنين بأنه سيتم غلق محطة مترو السادات منذ الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، مع إتاحة التنقل فى جميع المحطات الأخرى، مع عودة العمل مرة أخرى فى الأيام التالية بشكل منتظم فى الساعات المحددة سابقًا.

بعد غلق محطة مترو السادات.. خطة تحرك الموكب الملكي لللمومييات

وكانت وزوارة الآثار المصرية، قد أعلنت أنه تم تحديد ال3 من أبريل المقبل، موعدًا لنقل الموميات الملكية من متحف الحضارة إلى المتحف المصرى، وذلك بحضور عدد من ممثلى دول أخرى، وصحف عربية ودولية، فى حدث يترقبه العالم أجمع، نظرًا لما يمثله من أهمية بالغة تتمثل فى العديد الكبير من المومميات الملكية.

مسار الموكب الملكي

وفيما يتعلق بالخطة المتبعة لانتقال الموكب، فإنه سيتم مسارها بدءً من المتحف المصرى بميدان التحرير مرورًا بميدان بوليفار وكورنيش النيل، بحي السيدة زينب.

ومن المرتقب أن تخلو شوراع العاصمة وخاصة منطقة وسط البلد، لسهولة مرور الموكب الملكى، الذى ينتظره العالم، ومن المقرر أيضًا افتتاح القاعة المركزية وقاعة الموميات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية.