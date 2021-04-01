/625269/الأوقاف-تقرر-منع-الاعتكاف-وعدم-السماح-بإجازت-اعتيادية-تعرف-على-التفاصيل
حددت وزارة الأوقاف، عددًا من الضوابط الملزمة للمقبلين على الصلاة خلال شهر رمضان الكريم، ومنها صلاة التراويح، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا.
قرارات مهمة من وزارة الأوقاف
كما كشف وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، المنهج الذى سيتم اتباعه عند القيام بصلاة العيد، بعد النتهاء شهر رمضان الكريم، محددًا ضوابط ملزمة، للأئمة والمصلين، تتمثل فى تأدية الصلاة بالمساجد الواسعة، والساحات المحددة بأسوار فقط.
قرارات مهمة من وزارة الأوقاف
وخلال الاجتماع الذى أقيم بين وزير الأوقاف وعدد من المسئولين، أكد الوزير على ضرورة ارتداء، مع اصطحاب المصلى الشخصي، إلى جانب ضرورة المحافظة على التباعد بين المواطنين عند تأدية الصلاة، بالإضافة إلى استمرار منع إقامة أى موائد للإفطار، أو إقامة أيًا من الفعاليات الاجتماعية.
وزارة الأوقاف تقرر منع الاعتكاف
كما جاء فى القرارات أيضًا، عدم السماح بالاعتكاف نهائيًا، مع السماح بصلاة التراويح لمدة نصف ساعة فقط، بجانب الاحتفاظ بالتباعد بين المواطنين، كما سيتم فتح مصلى للسيدات بالمساجد الكبرى.
هذا وقدر جرى إصدار قرارات من ضمنها:" قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط، لمدة لا تتجاوز عشرة دقائق، مع الاستمرار فى تعليق جميع الأنشطة الدعوية، وعدم السماح نهائيًا بأى أجازات إعتيادية.
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