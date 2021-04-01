شروط التسجيل في لقاح كورونا.."تعرف عليها"

شروط التسجيل في لقاح كورونا، تسائل العديد من المواطنين عن الشروط الخطوات التي عليهم اتباعها للتسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، إذا توافرت تلك الشروط التي حددتها الوزارة.

دوت الخليج يكشف شروط التسجيل في لقاح كورونا حسبما أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان قبل طرح لقاحات فيروس كورونا المستجد.

شروط التسجيل في لقاح كورونا

هناك عدد من الشروط التي حددتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين، حيث يجب الإطلاع عليها قبيل التسجيل في لقاح فيروس كورونا على موقع وزارة الصحة.

أوضحت الصحة، أن الجسم يحتاج إلى بضعة أسابيع بعد تلقي لقاح فيروس كورونا ليقوم بتكوين حماية ضد الفيروس، لافتة إلى ضرورة موافقة المواطن على تلقي دورة تطعيم كاملة، مكونة من جرعتين، فضلًا عن موافقته على درايته الكاملة بأن لقاحات فيروس كورونا المتواجدة حاليًا تم منحها رخصة الاستخدام الطارئ فقط.

الإطلاع على الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا

يقر الشخص بأنه تلقى شرحًا وافيًا عن الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا، والمضاعفات المحتمل حدوثها الذي تم اختياره، وأنه على علم بالأثار الجانبية والمضاعفات.

يوافق المتلقي على علمه بكافة المخاطر والفوائد المحتملة الحدوث والمرتبطة بتلقي اللقاح، ويقر بأنه قد تم توجيهه بالبقاء في موقع التطعيم لمدة 15 دقيقة، أو أكثر في حالات محددة، بعد تلقي اللقاح بغرض المتابعة، الطبية، وأنه على علم بأرقام وسبل الاسعاف في حالة الطوارئ.

الجدير بالذكر، أن من ضمن شروط التسجيل في لقاح كورونا، إعفاء الدولة والسلطات والجهات الصحية في البلاد، وموظفيها، ووكلائها، والشركات التابعة لها، ومصنعي اللقاح وموظفيهم، وموردي اللقاح، وتابعيهم ووكلائهم، من أي وجميع المسئوليات، أو المطالبات، لأي من الأسباب المعروفة، وغير المعروفة، والتي قد تنشأ عن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، إلا في حالة الإخلال الجسيم، أو المخالفة الصريحة للقواعد والممارسات الطبية السليمة.

كان قد ظهر فيروس كورونا المستجد لتنقلب أشكال الحياة رأسًا على عقب في دول العالم المختلفة، وبدأت الدول العالمية منذ اللحظة الأولى في البحث عن المنقذ من تلك الدائرة المغلقة التي أهابت العالم أجمع خلال العام الماضي وحتى اللحظة الراهنة.