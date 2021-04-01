/625256/تعرف-على-رسالة-هنا-جودة-لرئيس-الأهلي-بعد-قرار-العقوبة
نشرت هنا جودة لاعبة نادي الأهلي تنس الطاولة عبر حسابها الشخصي "فيس بوك" توضح فيه سبب العقوبه التي تعرضة لها من إدارة القلعة الحمراء.
ونشرت هنا جودة عبر حسابها الشخصي "فيس بوك"قائلة:"من كام يوم كتبت بوست بناشد فيه فخامة رئيس الجمهورية ووزير الشباب ورئيس اللجنة الأوليمبية بحلمي اني اسافر الاولمبياد طوكيو ٢٠٢١
وتابعة:لم اقصد فيها ابدا ان اتخطى وجودي كلاعبة في كيان النادي الأهلي وان الاهلي هو بيتي اللي كان المفروض الجأ اليه ليخاطب المسؤلين لمساعدتي في تحقيق حلمي
وأختتم حديثها قائلة:"وعندما تم التحقيق وتوقيع عقوبة علي تقبلت هذا الامر بصدر رحب لانني خالفت لوائح النادي ولم اكن على علم بها واتقدم باعتذاري لمجلس ادارة النادي الأهلي و كابتن محمود الخطيب عن عدم فهمي للوائح النادي".
الجدير بالذكر أن قرر رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيني لاعبي فريق تنس الطاولة، بمبلغ 10 اللآلاف جنية، وتوجية إنذار شديد للاعبين وذلك بعد بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين، لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته. وأكد مدير النشاط الرياضي أن العقوبة جاءت مخففة نظرًا لصغر سن اللاعبتين، وأنهما ترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى. بينما تم إيقاف لاعبتي تنس الطاولة بالنادي، وإحالتهما إلى التحقيق غدًا، وذلك لقيامهما بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق، الذي يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.
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ومن ناحيه اخري أن وقرر الإتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء بسبب تواجد الجماهير داخل صالة ميت عقبة وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على عدم دخول الجماهير للمباريات.
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