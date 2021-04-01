/625263/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-مولودية-الجزائر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق مولودية الجزائر ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

قائمة الزمالك لمواجهة المولودية

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

يستضيف فريق مولودية الجزائر نادي الزمالك يوم الثالث من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

وتذاع مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قنوات bein sports HD، القطرية المشفرة، والحاصلة على حقوق تلك البطولة .

إخلاء سبيل مشجعي الزمالك

من ناحية أخرى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم، الخميس، إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة أعمال الشغب التى شهدتها مباراة كرة السلة بين فريقى الأهلى والزمالك، على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وقد طلبت النيابة تحديد موقف كل من اللاعب محمود شكابلا ويوسف أوباما وحازم إمام لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك،

وأعلنت النيابة من الاتحاد المصرى لكرة السلة عن صدور قرارات من الاتحاد بمنع الجماهير من حضور المباريات التى ينظمها من عدمه، وموافاة جهة التحقيق بما يفيد ذلك.