/625267/شحاته-أبو-زيد-مدينة-الدواء-بالخانكة-تفتح-المجال-للتصدير-وتساهم-بقوة-فى-النهوض-بصناعة-الدواء

قال النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مدينة الدواء التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بمنطقة الخانكة، تساهم بقوة فى النهوض بصناعة الدواء، وتوفير احتياجات السوق المحلى، وفتح آفاق أمام السوق العالمى، وبهذا يكون الحلم المصرى تحقق على أرض الواقع، فى واحدة من أهم الصناعات على مستوى العالم، والتى أصبح يقينا أهميتها بعد أزمة فيروس كورونا. وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ميدنة الدواء تهدف أيضا لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى، باعتبارها أحد أذرع الدولة لمواجهة نقص الادوية، بالإضافة لخطة تجعلها مركز إقليمي للتعاون مع الشركات الأجنبيه العالمية، وأيضًا الاتجاه للتصدير، وهذا يؤكد أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بصحة المواطن المصرى، وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل، وفتح أسواق عالمية. وأشاد عضو مجلس النواب، بحجم المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وتأثيرها ونتائجها المباشرة سواء على المواطن المصرى أو على الدولة بشكل عام، وخاصة قطاع الصحة الذي شهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات السبعة الأخيرة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط. دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة : - ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية. - مجهزة بكاميرات للتعرف علي الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلي مستويات الجودة - تعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. - تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية. - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب. - المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى. - المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. - تضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية - مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شحاته أبو زيد: مدينة الدواء بالخانكة تفتح المجال للتصدير وتساهم بقوة فى النهوض بصناعة الدواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.