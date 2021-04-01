/625271/إصابة-قوية-لمدافع-الزمالك-قبل-ساعات-من-السفر-للجزائر

تعرض محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك لكدمة قوية في الركلة وذلك بعد التحام مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، في المران الأخير للفارس الأبيض قبل التوجه للجزائر، استعدادا لمواجهة فريق المولودية ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وعلم موقع دوت الخليج أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة قد تعامل مع اللاعب بوضع ثلج على الركبة لتخفيف التورم، حتى القيام بأشعة طبية غدا للإطمئنان على اللاعب قبل مواجهة المولودية . قائمة الزمالك واتجهت بعثة الزمالك للسفر إلى الجزائر منذ قليل بقائمة اختارها المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون والتي جاءت كالآتي : حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد . خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة . خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف . خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري . موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر يستضيف فريق مولودية الجزائر نادي الزمالك يوم الثالث من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم . وتذاع مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قنوات bein sports HD، القطرية المشفرة، والحاصلة على حقوق تلك البطولة .

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