صور.. المتينى ورئيس البنك الأهلى يشهدان افتتاحات مستشفيات جامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - وأكد المتينى، فى بيان صحفى، أن مستشفيات جامعة عين شمس تمثل جزءا كبيرا وظهيرا أساسيا فى العملية الطبية والعلاجية لأن الجامعات والمستشفيات هى أساس كل تطوير، وعليه فإنه لزاما علينا تجاه طلابنا أن يجدوا داخل المستشفيات الجامعية كل جديد وحديث والتدريب عليه وإجادته قبل خروجهم للعمل العام، مشيدا بالدور الايجابى للبنك الأهلى المصرى وشراكته لمستشفيات جامعة عين شمس طوال عدة سنوات مما ساهم بإضافة كبيرة لمستشفيات الجامعة.

كما أكد رئيس الجامعة بداية تحقق الحلم الكبير الذى يراوده وهو أن تكون مستشفيات جامعة عين شمس هى المعيار الذى يجب أن تحذو حذوه جميع المستشفيات الجامعية.

وأضاف أن مستشفيات الجامعة تعد من أكبر المستشفيات التى تخدم حوالى مليون ونصف المليون مريض سنوياُ فى مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى أنها تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض، والتى تتوجه إليها خطط التطوير سعيا لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضى وهو ما يدعم خطط الدولة فى هذا الشأن ويتوافق مع رؤية مصر 2030 فى توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصرى.

كما أكد هشام عكاشة سعى البنك الأهلى المصرى الدائم لاستكمال مساهماته لتطوير جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية الخاصة بها والتى وصلت حتى الآن إلى 400 مليون جنيه تقريبا، تم توجيهها لدعم وتطوير مختلف التخصصات الطبية وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك فى مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية والتى تجاوزت 8 مليار جنيه فى السنوات الخمس الأخيرة، تم توجيهها لمختلف القطاعات التى تخدم المواطن المصرى وخاصة القطاعين الصحى والتعليمى لتأثيرها المباشر فى خطط الدولة للتنمية.

وأشار عكاشة إلى أن نصيب مساهمات ملف التعليم منها تجاوز مليار جنيه تقريبا فيما وصل ملف الصحة إلى ثلاثة مليارات جنيه خلال خمس سنوات وهو ما يؤكد استمرار البنك فى تنفيذ استراتيجيته للدعم المجتمعى والتى تستهدف تحقيق الأثر الايجابى للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن انجازات اليوم هى نتاج سنوات طويلة وخطة موضوعة جيلاً بعد جيل لتصل بمستشفيات جامعة عين شمس إلى ما تصبو إليه وما نراه اليوم من مستوى متميز هو مثال للعمل الجماعى وبشهادة المؤسسات العالمية، فعلى سبيل المثال اختارت الحكومة اليابانية ومؤسسة الجايكا مستشفيات جامعة عين شمس لتأمين عامليها لما فيها من تطور وأساليب علاجية حديثة.

وأشار الدكتور على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، أن جناح العمليات الجديد يعمل بنظام الكبسولة على أعلى مستوى من التقنيات العالمية، كما يعد أحد الأساليب الطبية الحديثة بأعلى التقنيات التى توفر للمريض والجراح أفضل مناخ لإجراء العمليات الجراحية بأفضل نتائج حيث يضم 18 غرفة عمليات منها 14 غرفة بنظام الكبسولة مع تجهيز غرف الإفاقة بالمستشفى، وهى الاحتياجات التى تم دراستها لتطوير المستشفى لتفى بالاحتياجات المتنامية للمواطنين الذين تستقبلهم المستشفى بشكل يومى، مضيفا أن الجناح الذى يعد أكبر جناح للعمليات بمصر مزود بالكامل بشاشات تستخدم أيضا فى التدريس لطلابنا.

وأوضح وليد أنور مدير مستشفى عين شمس الجامعى، أن اليوم يشهد افتتاح وحدة تأهيل مرضى القلب والرئة، والتى تعد الأولى فى مصر بأحدث الأجهزة العلمية بالإضافة إلى 7 غرف لخدمات القلب، وكذلك وحدة الرنين المغناطيسى بأجهزتها الجديدة التى تختصر الوقت إلى حوالى 60 إلى 70% من الوقت، حتى أنه يمكن عمل أشعة على المخ فى 5 دقايق وهو الأول من نوعه فى مصر، مما يعد إضافة قوية لمستشفى عين شمس التخصصى من أجل تقديم خدمة طبية متميزة.

كما استعرضت سامية عبده نائب مدير مستشفيات ومدير وحدة مكافحة العدوى مشروع وحدة التخلص الآمن من النفايات طبقا لأعلى مستويات الجودة والتى تطورت سعتها من 160 كيلو إلى 400 كيلو فى الساعة.

وأضافت نرمين شهاب الدين أن دور البنك الأهلى المصرى فى دعم مستشفيات جامعة عين شمس امتد لدعم مستشفى الدمرداش للجراحة بتطوير جناح التعقيم وأجهزة قسم الأوعية الدموية وبعض الأقسام بالمستشفى، وكذا دعم مستشفى الأطفال التابع لمستشفيات جامعة عين شمس بتجهيز قسم الأشعة والكلى الصناعى وتطوير وحدة رعاية الصدر ومناظير الصدر التى كان لها دور كبير فى ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، إضافة للمساهمة تطوير وحدة السكتة الدماغية وقسم أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى الباطنة وتطوير مجمع العمليات ووحدة الكلى والكلى الصناعى بمستشفى عين شمس التخصصى.

ضمت الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعى بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه منهم 120 مليون جنيه مهداة من البنك الأهلى المصرى، 10 مليون جنيه من جمعية نهضة طب عين شمس، قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، مجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه والمجمع الإدارى بتكلفة 5 ملايين جنيه، الجراچ متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة 240 مليون جنيه، بالإضافة إلى جناح العمليات الصغرى بمستشفى عين شمس التخصصى والذى يشمل 4 غرف عمليات بتكلفة 35 مليون جنيه إلى جانب وحدة الأشعة، جناح الرنين المغناطيسى الجديد بتكلفة 36 مليون جنيه ووحدة فحوصات وإعادة تأهيل القلب بتكلفة 10 ملايين جنيه.