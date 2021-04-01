صور.. وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يوزعان فوانيس رمضان على الأيتام

جدة - نرمين السيد - وزع محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأشرف عطية محافظ أسوان، الهدايا و"فوانيس رمضان" على الأطفال بدور رعاية البنين والبنات، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، فى إطار الاحتفال بيوم اليتيم والذى يوافق الأول من أبريل.





وأكد أشرف عطية محافظ أسوان "أنَّ هناك رعاية مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدور الرعاية حيث تم دعم هذه الدور بمبلغ مالى 120 ألف جنيه، علاوة على الأجهزة الكهربائية، وذلك فى أثناء الزيارات الميدانية التى قام بها المحافظ خلال الفترة الماضية من أجل خلق مناخ إنسانى واجتماعى مناسب للمقيمن بها، مع تلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية المعيشية والاجتماعية والترفيهية لهم". وأوضح محافظ أسوان أنّه تم أيضا دعم أماكن الإقامة لدور الرعاية بالعديد من الخدمات والمستلزمات، وإعادة تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء بها، وهو الذى يتوازى مع الكشف الطبى الدورى لهم.

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