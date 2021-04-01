البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهبانى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - تأتى هذه الزيارة ضمن الجولة التى يقوم بها الوفد الرهبانى الأوكرانى بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية، حيث زاروا دير القديسة دميانة بالبرارى وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا ودير الشهيد مارمينا بمريوط ودير أبو مقار ببرية شيهيت وأديرة وادى النطرون الثلاثة البراموس والسريان والأنبا بيشوى.

كما زار الوفد الرهبانى، أهرامات الجيزة وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام، بالإضافة إلى كنائس مصر القديمة وأديرة أبى سيفين ومارجرجس والأمير تادرس للراهبات، وديرى الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى ختام الزيارة، التى جرت بحضور الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، والراهب القس داود الأنطونى كاهن كنيستنا فى روسيا، تم تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور بين قداسة البابا تواضروس وضيوفه أعضاء الوفد الأوكرانى.