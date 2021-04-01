وزيرة الهجرة: فخورة بترشح المصرى مارفن إسحاق فى الانتخابات المحلية بألمانيا

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن إقدام الشاب المصرى "مارفن إسحاق صاحب الـ19 عامًا" المقيم فى ألمانيا، على الترشح وخوضه تجربة الانتخابات البرلمانية المحلية للولايات وفوز حزبه بأربعة مقاعد، يدل على أن شباب مصر فى الخارج من أبناء الجيل الثانى والثالث هم من يرفعون راية وطنهم الأم بجهدهم وأفكارهم فى الدول المقيمين بها.





وأكدت وزيرة الهجرة، فى تصريحات لها اليوم، أنه رغم صغر سن الشاب المصرى فقد خاض تجربة سياسية جيدة، معربة عن فخرها وسعادتها بإقدام (مارفن إسحاق) للترشح فى الانتخابات المحلية بألمانيا، حيث كان مرشحا فى ولاية إيشبورن الألمانية.

ودعت وزيرة الهجرة، مارفن إلى الانضمام لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE، وهو ما لقى ترحيبا كبيرا من الشاب المصرى للمشاركة والتسجيل بالمركز والتعرف على أبناء وطنه الدارسين فى مختلف دول العالم، مبديا استعداده لإلقاء محاضرة من خلال المركز يكشف خلالها تفاصيل ترشحه للانتخابات وفوز حزبه بأربعة مقاعد.

كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها لمتابعة مارفن لما يجرى من إنجازات على أرض مصر، ولتمسكه وتحدثه باللغة العربية بشكل جيد جدا، معللا ذلك بأن والديه كانا حريصين كل الحرص أن يكون التحدث داخل المنزل باللغة العربية.

ويدرس مارفن الهندسة الصناعية وقد تخصص فى الهندسة الميكانيكية، وكان يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب فى المدرسة التى كان يلتحق بها، إلى أن قام مدير المدرسة - والذى أصبح نائبا برلمانيا - بتشجيعه على دخول الانتخابات.

وقال مارفن إن رحلته مع السياسة بدأت من خطاب ألقاه - حينما كان رئيسا لاتحاد الطلبة فى المدرسة - أمام عدد كبير من المواطنين عقب فوز مدير المدرسة بالانتخابات، ووجد استحسانا من جميع من استمعوا إلى خطابه، وطلبه أكثر من حزب فى ألمانيا للانضمام والانخراط من خلاله فى السياسة.

وأضاف الشاب المصرى، أنه انضم إلى حزب سياسى وعند اقتراب الانتخابات وضع برنامجا وكان شعار حملته «سياسة من شاب للشباب»، حيث إنه يرى أهمية مشاركة الشباب فى العمل السياسى والعام، موضحا أن التجديد فى الشخصيات مطلوب لكن لابد من الاستفادة من الخبرات وعمل مزج بينها وبين الشباب.