وزير القوى العاملة يهنئ رئيس قناة السويس بانتهاء أزمة السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - وأشاد سعفان، فى برقية تهنئته لرئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بالجهود الكبيرة فى إنهاء أزمة السفينة "إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحى للقناة، مقدار ما أثبته عظمة وقدرة عمال الهيئة، الذين سطروا ملحمة وطنية فى تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصرى خالص.
وأعرب وزير القوى العاملة عن تقديره العميق لكل الجهود التى بذلها جميع العاملين المصريين بهيئة قناة السويس والدور البطولى، الذى قاموا به لإنهاء هذه الأزمة رافعين رايات الوطن عاليا بإخلاص واجتهاد، مؤكدا أنها هى أهم سمة من سماتهم.
كما أعرب عن تمنياته لهيئة قناة السويس الموقرة استمرار التقدم والنهوض بوطننا الغالى والعزيز.
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