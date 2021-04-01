القوى العاملة: الدولة نجحت فى خفض معدل البطالة لـ7.2% رغم كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت المحطة الأولى فى الجولات زيارة الوزير لمحافظة أسوان، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية خلال زياراته المكوكية للمحافظات والتواجد وسط العمال بكل القطاعات للتعرف عن قرب عن كل المشاكل والاسراع فى تذليلها والمساعدة فى حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار، سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ أسوان أشرف عطية، 9.645 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى منها 7.055 للعمالة غير المنتظمة، و2.590 لصغار الصيادين، وذلك بحضور محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما سلم الوزير والمحافظ 180 شنطة غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم على هذه الفئة من العمالة، فضلا عن تسليم 5 شيكات بإجمالى 25 ألف جنيه مساندة إنسانية لـ5 حالات صحية واجتماعية.

وقال وزير القوى العاملة فى كلمته اليوم "جئتكم اليوم فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، وقد حرصت على التواجد معكم لكى أوفى بما تعاهدنا به منذ شهور قليله بتسليم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية".



وأشار الوزير إلى أن هذه البوليصة حماية للعمال ولأسرهم من المخاطر التى قد تتعرضون لها فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.



وأضاف الوزير أن المخاطر التى يتعرض لها العمال يوميا فى مجال عملهم جعلت القوى العاملة تنظر فى أساليب وآليات جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وكان التفكير فى وثيقة التأمين المقدمة اليوم، والتى تحتاج أن تزيد من الأرقام التى تسلمتها هذه الفئة فى الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظات.

وكشف وزير القوى العاملة عن أنه فى هذا الإطار تم رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من 200 ألف وثيقة إلى 500 ألف على مستوى محافظات مصر، موجها مديرية القوى العاملة بأسوان بتسجيل وحصر مزيد من العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين حتى يتم تغطية هذه الفئة من العمالة بالكامل، مقدما الشكر لكل موظفى مديرية القوى العاملة بأسوان على المجهود الذى قاموا به لحصر هذه الفئة لتنفيذ خطة كاملة لإنشاء قاعدة بيانات سليمة لرعايتهم، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التى تواجههم فى نواحى حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وتابع وزير القوى العاملة قائلا: "إن هذه البوليصة تحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية"، مؤكدا أنها ماهى إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهى بداية سيتبعها الكثير من أوجه الرعاية فى المرحلة القادمة لتلك الفئة"، لافتا إلى أن مصر التى لم تبخل على أى مواطن فيها بأى خدمة، فكل الخير الذى نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

وأضاف الوزير أن المنحة الاستثنائية التى أقرتها الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة كانت بداية الطريق نحو رعاية تلك الفئة وشمولها تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى التكافلى، يأتى بعدها العديد من الخدمات، حيث يتم حاليا حصر العمالة غير المنتظمة والصيادين فى كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، حيث تم حصر العمالة فى مدينة العلمين الجديدة ووصل عدد المسجلين 25 ألف عامل، وتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية ووصل عدد المسجلين إلى 15 ألفا، وفى بورسعيد جار تسجيل ما يزيد عن 3 آلاف عامل، ومازال التسجيل مستمرا.

وشدد الوزير على ضرورة إثبات مهنة العمالة غير المنتظمة ببطاقات الرقم القومى بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجانا للمسجلين بقواعد البيانات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، فى أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات تكون جاهزة لكل الجهات التى ترغب فى تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة.

وأكد أشرف عطية محافظ أسوان أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالإسراع بمعدلات مشروعات حياة كريمة والتى وصلت إلى 83 مشروعا بالمرحلتين الأولى والثانية داخل 13 قرية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن ذلك يتوازى مع البدء فى تنفيذ 71 مشروعا بمبادرة الرئيس السيسى لتطوير قرى الريف المصرى، والتى سيتم تنفيذها بمركزى كوم أمبو وأدفو.

وقال أشرف عطية إن المحافظة تضع حلولا سريعة من خلال مبادرة مشروعك، والتى نجحت فى تنفيذ 5.011 مشروع بمبالغ مالية تجاوزت 612 مليون جنيه مما ساهم فى توفير 24 ألف فرصة عمل منذ انطلاقها فى مارس 2015.

وفى نفس السياق، قال مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إن وزارة القوى العاملة كانت لها السبق فى وضع العمالة غير المنتظمة نصب أعينها لحماية حقوقها واحتواءها فى الأزمات والكوارث وتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية لها وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة لها.