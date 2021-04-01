سفير مصر فى سول يلتقى المدير التنفيذى لمجموعة شركات هيونداى روتام

ذكر السفير حازم فهمى، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، أن زيارة رئيس مجموعة شركات هيونداى روتام للقاهرة تأتى فى المقام الأول للتباحث حول مستقبل الشراكة بين الشركة ومصر فى مجال النقل والسكة الحديد بصفة خاصة، حيث يتطلع الجانب الكورى إلى تعميق تلك الشراكة لتشمل عملية تعميق تصنيع عربات السكة الحديد والمترو بمصر بمكون محلى يصل إلى نسبة 50% كما يتطلع الجانب الكورى إلى أن تكون تلك الصناعة بمصر نقطة انطلاق للتصدير وتلبية إحتياجات القارة الإفريقية.
وأشار السفير حازم فهمى، فى هذا السياق إلى أن مجموعة شركات هيونداى روتام تضم 14 شركة تعمل فى ثلاثة مجالات رئيسية هى قطارات ومعدات السكك الحديدية، والصناعات العسكرية المتعلقة بالأٍسلحة البرية، والآلات والمعدات الثقيلة، والبنية التحتية لمشروعات الطاقة، والحديد والصلب، كما تعد أحد أهم الشركات الرائدة فى التقنيات الحديثة المتعلقة باستخدام وقود الهيدروجين فى المركبات والمعدات.
وتناول اللقاء النظر فى إمكانية توسيع مجالات الشراكة بين المجموعة ومصر فى جميع مجالات العمل الأخرى للمجموعة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعميق عملية توطين التكنولوجيا المتقدمة فى المجالات بما فى ذلك النظر فى صياغة رؤية وطنية لتوطين تكنولوجيا إنتاج وقود الهيدروجين الصديقة للبيئة.
وشملت الزيارة، تفقد معامل البحوث والتطوير بالشركة ومعمل إنتاج وقود الهيدروجين الصديق للبيئة وتم الاتفاق على مواصلة التشاور عقب إتمام زيارة رئيس الشركة للقاهرة لمتابعة نتائجها وتعظيم آفاق الشراكة المستقبلية بين المجموعة والجانب المصرى.
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