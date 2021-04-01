وزيرا التعليم والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون 4 مدارس ببولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من المشروعات التعليمية ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 70 مليون جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ونواب المحافظ والقيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.





وشملت الافتتاحات مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمى الثانوية بنات تضم 30 فصلا، ومدرسة سامح سيف اليزل الرسمية لغات، تضم 33 فصلا، ومدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الثانوية الفنية تضم 15 فصلا، ومدرسة عمر سليمان الرسمية لغات تضم 28 فصلا، ومبنى إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، إن التعليم شهد تطورًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذى يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير فى تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمى وتقدم أنشطة تسهم فى بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر فى المجتمع.

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن افتتاح المشروعات التعليمية، يأتى تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم.

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بملف التعليم خلال السنوات الأخيرة، وقال شعراوى إن هناك تعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم والمحافظات فى إنشاء وتطوير المدارس، بما يساهم فى تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب وتقدم أنشطة تسهم فى بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر فى المجتمع وأوضح شعراوى ان هناك عدداً كبيرا من المدراس التى سيتم تطويرها وإنشائها فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير القرى المصرية.

ومن جانبه، قال محافظ الجيزة، إن المنشآت التعليمية التى تم افتتاحها اليوم توفر 106 فصل دراسى جديد بتكلفه تقدر بحوالى 70 مليون جنيه، وتُعد إضافة هامة للمنظومة التعليمية بحى بولاق فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الفصل الدراسى الثانى قد شهد أيضا دخول 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات إلى العملية التعليمية ساهمت فى توفير 477 فصل دراسى جديد بتكلفة حوالى 181 مليون جنيه، وهو ما يعكس مدى الاهتمام، الذى توليه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.