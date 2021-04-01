سعفان: دورات تدريبية للعمالة العائدة من الخارج لإيجاد مشروعات مناسبة لهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وإبراهيم عبد اللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان.

وأكد وزير القوى العاملة خلال اللقاء أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة ولا يوجد لها فرص فى بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكى يطمئن على نجاح المشروعات التى تقدموا بها، وفى نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له فى النهاية النجاح.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز "مشروعك" وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجى التدريب، كما أشاد بدوره فى تنظيم العملية، ويسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم.

وأضاف الوزير خلال لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجى التدريب والعمالة العائدة، والتى بنجاحها يكلل نجاح الوزارة فى توفير فرص عمل والقيام بدورها فى المجتمع، نحو المساعدة فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بأسوان بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة، وذلك لاستبيان المجالات التى يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفى لهم لإعادة دمجهم فى سوق العمل الداخلى بتوفير فرصة عمل مناسبة.

كما وجه الوزير بعقد سلسلة من الدورات التدريبية "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج لصقل مهاراتهم على إدارة المشروعات ودراسة الجدوى، والتسويق، للوصول إلى مرحلة التمويل سواء كان ذاتيا أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وطلب الوزير البدء فورا فى الدورات التدريبية لإيجاد أفكار مشروع مناسب وتقييمها لمنحهم قروض لإقامة مشروعات صغيرة، وكيفية عمل دراسة جدوى لمشروع صغير وإدارته واختيار أفضلها لبداية مشروع يناسب متطلباتهم لتأهيلهم للعمل وامتلاكهم مشروعات إنتاجية كخطوة إيجابية.

واستعرض مدير فرع الجهاز الخدمات التى يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.