الارصاد: أمطار على السواحل الشمالية غدا وطقس بارد ليلا والعظمى فى القاهرة...

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الجمعة، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.