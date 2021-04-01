سعفان يجوب 3 محافظات بالصعيد لرعاية الفئات الأكثر احتياجا

تسليم 9645 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث للصيادين والعمالة غير المنتظمة بأسوان

شنطة غذائية بمناسبة "رمضان" ورعاية صحية واجتماعية لمساندة الحالات الإنسانية

الدولة المصرية نجحت في خفض معدل البطالة إلي 7.2% رغم جائحة كورونا

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، ، حيث يزور خلالها محافظات أسوان والأقصر وقنا ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا ، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وكانت المحطة الأولي زيارة الوزير لمحافظة أسوان، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية، خلال زياراته المكوكية للمحافظات والتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل والاسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار قام وزير القوي العاملة محمد سعفان، يرافقة محافظة أسوان اللواء أشرف عطية، بتسليم 9645 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي منها 7055 للعمالة غير المنتظمة، و2590 لصغار الصيادين، وذلك بحضور محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما قام الوزير والمحافظ بتسليم 180 شنطة غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم علي هذه الفئة من العمالة ، فضلا عن تسليم 5 شيكات بإجمالي 25 ألف جنيه مساندة انسانية لـ 5 حالات صحية واجتماعية .

في مستهل كلمته قال وزير القوي العاملة: جئتكم اليوم في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، وقد حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعاهدنا به منذ شهور قليله بتسليم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية.

وأشار إلى أن هذه البوليصة حماية لكم ولأسركم من المخاطر التي قد تتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.

وأضاف الوزير أن المخاطر التي تتعرضون لها يوميا في مجال عملكم جعلت القوى العاملة تنظر في أساليب وآليات جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وكان تفكيرنا في وثيقة التأمين المقدمة اليوم، والتي تحتاج أن تزيد من الأرقام التي تسلمتها هذه الفئة في الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظات.

وكشف وزير القوي العاملة عن أنه في هذا الإطار تم رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من ٢٠٠ ألف وثيقة إلى ٥٠٠ ألفاً على مستوى محافظات مصر ، موجها مديرية القوى العاملة بأسوان بتسجيل وحصر مزيد من العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين حتى يتم تغطية هذه الفئة من العمالة بالكامل ، مقدما الشكر لكل موظفي مديرية القوي العاملة بأسوان على المجهود الذي قاموا به لحصر هذه الفئة لتنفيذ خطة كاملة لإنشاء قاعدة بيانات سليمة لرعايتهم، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التي تواجههم في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وتابع وزير القوي العاملة قائلا : إن هذه البوليصة تحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، مؤكدا أنها ماهي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة ، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلي أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

وأضاف الوزير أن المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة كانت بداية الطريق نحو رعاية تلك الفئة وشمولها تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي التكافلي، يأتي بعدها العديد من الخدمات، حيث يتم حاليا حصر العمالة غير المنتظمة والصيادين في كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، حيث تم حصر العمالة في مدينة العلمين الجديدة ووصل عدد المسجلين ٢٥ ألف عامل، وتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية ووصل عدد المسجلين إلي ١٥ ألفاً، وفي بورسعيد جاري تسجيل ما يزيد عن 3000 عامل ، ومازال التسجيل مستمراً.

وشدد الوزير على ضرورة إثبات مهنة العمالة غير المنتظمة ببطاقات الرقم القومي بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجاناً للمسجلين بقواعد البيانات بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، في أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات تكون جاهزة لكل الجهات التي ترغب في تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة، بعدها يتم عمل اجتماع مشترك مع تلك الجهات المعنية بالدولة وبحث ما يمكن تقديمه للعمالة غير المنتظمة لتحقيق حياة كريمة لهم .

وقال وزير القوي العاملة : إنه يجب علي عمال مصر أن يكونوا خط الدفاع الأول للدولة المصرية أمام من يثيرون الشائعات حول إنجازاتها التى نراها يوميا بأعيينا ، وبجهد رئيس يبني ويعمل ويتابع بدقة معدلات تنفيذ مشروعات التنمية، ووطن ينهض بإرادة أبنائه، مستعرضا جهود الوزارة في خفض معدلات البطالة ، حيث أشار أن نسبتها كانت في الربع الثاني من عام 2019 ما نسبته 7.5 %، مشيرا إلى أنه مع أزمة كورونا المستجد ارتفعت المعدلات في الربع الثاني من عام 2020 إلى 9.6% ولكن في نهاية 2020 نجحت في خفض النسبة مرة ثانية إلى 7.2% ، رغم الجائحة ،وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهى انخفاض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالإسراع بمعدلات مشروعات حياة كريمة والتي وصلت إلي 83 مشروعا بالمرحلتين الأولي والثانية داخل 13 قرية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه ، مشيرا إلي أن ذلك يتوازي مع البدء في تنفيذ 71 مشروعا بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتطوير قري الريف المصري ، والتي سيتم تنفيذها بمركزي كوم أمبو وأدفو.

وقال المحافظ : إن المحافظة تقوم بوضع حلول سريعة من خلال مبادرة مشروعك ، والتي نجحت في تنفيذ 5011 مشروع بمبالغ مالية تجاوزت 612 مليون جنيه مما ساهم في توفير 24 ألف فرصة عمل منذ انطلاقها في مارس 2015.

وفي نفس السياق قال مدير مديرية القوي العاملة بأسوان : إن وزارة القوي العاملة كانت لها السبق في وضع العمالة غير المنتظمةنصب أعينها لحماية حقوقها واحتواءها في الأزمات والكوارث وتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية لها وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة لها .