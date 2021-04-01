سفير مصر في سول يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتام...

التقي الدكتور حازم فهمي سفير جمهورية مصر العربية بسول مع "لي يونج بي"، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتام الكورية في إطار عملية الأعداد للزيارة المرتقبة لرئيس الشركة إلي مصر خلال شهر إبريل الجاري، وذلك بالمقر الرئيسي للمجموعة بسول.

ذكر السفير حازم فهمي أن زيارة رئيس مجموعة شركات هيونداي روتام للقاهرة تأتي في المقام الأول للتباحث حول مستقبل الشراكة بين الشركة ومصر في مجال النقل والسكة الحديد بصفة خاصة، حيث يتطلع الجانب الكوري إلي تعميق تلك الشراكة لتشمل عملية تعميق تصنيع عربات السكة الحديد والمترو بمصر بمكون محلي يصل إلي نسبة 50% كما يتطلع الجانب الكوري إلي أن تكون تلك الصناعة بمصر نقطة انطلاق للتصدير وتلبية إحتياجات القارة الافريقية.

أشار السفير حازم فهمي في هذا السياق إلي أن مجموعة شركات هيونداي روتام تضم 14 شركة تعمل في ثلاثة مجالات رئيسية هي قطارات ومعدات السكك الحديدية، والصناعات العسكرية المتعلقة بالأٍسلحة البرية، والآلات والمعدات الثقيلة، والبنية التحتية لمشروعات الطاقة، والحديد والصلب. كما تعد أحد أهم الشركات الرائدة في التقنيات الحديثة المتعلقة بإستخدام وقود الهيدروجين في المركبات والمعدات. وتناول اللقاء النظر في إمكانية توسيع مجالات الشراكة بين المجموعة ومصر في كافة مجالات العمل الأخرى للمجموعة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعميق عملية توطين التكنولوجيا المتقدمة في كافة المجالات بما في ذلك النظر في صياغة رؤية وطنية لتوطين تكنولوجيا إنتاج وقود الهيدروجين الصديقة للبيئة.

وشملت الزيارة، تفقد معامل البحوث والتطوير بالشركة ومعمل إنتاج وقود الهيدروجين الصديق للبيئة وتم الإتفاق علي مواصلة التشاور عقب إتمام زيارة رئيس الشركة للقاهرة لمتابعة نتائجها وتعظيم آفاق الشراكة المستقبلية بين المجموعة والجانب المصري.