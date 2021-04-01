وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يوزعان ”فوانيس رمضان” على الأطفال الأيتام

وزع محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الهدايا و"فوانيس رمضان" على الأطفال بدور رعاية البنين والبنات ، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم والذي يوافق الأول من إبريل.
وأكّد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنَّ هناك رعاية مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدور الرعاية حيث تم دعم هذه الدور بمبلغ مالي 120 ألف جنيه، علاوة على الأجهزة الكهربائية، وذلك في أثناء الزيارات الميدانية التي قام بها المحافظ خلال الفترة الماضية من أجل خلق مناخ إنساني واجتماعي مناسب للمقيمن بها، مع تلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية المعيشية والاجتماعية والترفيهية لهم.
وأوضح أنَّه تمّ أيضاً دعم أماكن الإقامة لدور الرعاية بالعديد من الخدمات والمستلزمات، وإعادة تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء بها، وهو الذى يتوازي مع الكشف الطبي الدوري لهم.
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