خالد صلاح عن صناعة الدواء في مصر: السيسي جمع كل أحلام الأمة المستحيلة وحققها في سنوات معدودة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، تعليقا على توطين صناعة الدواء في مصر " وكأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جمع كل أحلام هذه الأمة الصعبة والمستحيلة عبر مئات السنين، وقرر تحقيقها فى سنوات معدودات بمعجزة تخطيط وإدارة غير مسبوقة مطمئنون على أنفسنا وعلى أولادنا فى بلد يبني للغد وقيادة تبصر ما يحتاجه المستقبل".

جاء ذلك تعليقا بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى قال فيها إن القدرة على التصنيع الدوائى أمر يتجاوز فكرة التكلفة أو المكاسب الاقتصادية، متابعا: "فاضل عندنا أدوية الأورام.. والحاجات المتقدمة فى صناعة الأدوية تكون داخل مصر.. مستعدين لكل ما يلزم لتوطين صناعة الدواء فى مصر.. وأى مسار سوف نتعامل معه.. سواء بتشجيع الشركات الخاصة أو قطاع الأعمال".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مدينة الدواء، موجها حديثه للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: "الموضوع ده ياخذ متابعة من حضرتك فيما يخص إنتاج أدوية الأورام بحيث يكون الإنتاج 100 % من المتطلبات مهما كانت التكنولوجيا المطلوبة والمواد الخاصة بالخامات.. ومستعدين لذلك بكل ما تحتاجه هذه الصناعة حتى نحقق نسبة 100 % من تصنيع أدوية الأورام.. ونتجاوز كل الآثار السلبية الموجودة فى هذا الأمر".. وفيما يلى موجز أخبار مصر أهم الأخبار.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة الجدارة الخاصة بالمنتج الدوائى الذى يخرج من مدينة الأدوية بداية من علبة الدواء، قائلا: "علبة الدواء الخارجة من المدينة الجديدة يجب أن تكون مميزة ويمكن لمركز الوثائق المؤمنة المساعدة فى هذا الأمر، بحيث يكون معروفا بأن هذه العلامة الخاصة بالمدينة الجديدة لا يمكن العبث بها".

وأضاف: "كنت بزعل لما يتقال المضاد الحيوى بتاع بره.. لأ لازم يكون عندنا ده فى مدينة الأدوية الجديدة.. الحاجة اللى تطلع هنا 100 % كفاءة وجدارة مش 99.9 % .. والتكلفة المالية للمصانع فى مدينة الأدوية تكلفة كبيرة .. مليارات كتير .. بتكلم بمنتهى الصراحة.. الهدف مش استثمارات وبيع للناس.. لازم يكون لدينا قدرة حقيقة فى إنتاج الدواء بأعلى درجات.. والمضاد الحيوى الذى يتم إنتاجه في مدينة الأدوية لا يقل كفاءة أو جدارة عن مضاد حيوى مثيله فى أى مكان فى العالم".

من جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما بنهاية 2022، وقال: بنهاية 2022 سيكون لدينا أول مصنع متكامل لهذا الموضوع في العاصمة الإدارية وبالفعل تم البدء في إنشاء المصنع.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة مراكز تجميع البلازما، مشددا على أن هذه الصناعة نقلة نوعية لمصر، مضيفا: "مشروع تصنيع مشتقات البلازما توجه أمن قومي لتأمين الأدوية الدقيقة وشديدة التعقيد التي تساهم في العديد من الأمراض".