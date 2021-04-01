بتوجيهات رئاسية.. وصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية لجمهورية بوروندى

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى اطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدولة الصديقة والشقيقة، فى مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها باقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية، المتمثلة فى شحنات ألبان الاطفال العلاجية، والمقدمة من وزارة الصحة إلى جمهورية بوروندى. وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى بوروندى، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندى. تأتى تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت اتجاه اشقائها والتضامن الكامل معهم فى المحن والازمات.

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