وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى بوروندى، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندى.
تأتى تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت اتجاه اشقائها والتضامن الكامل معهم فى المحن والازمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتوجيهات رئاسية.. وصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية لجمهورية بوروندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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