/625266/بعد-تصريحاته-الأخيره-محمد-صلاح-يقترب-من-الرحيل

عاد محمد صلاح وأكد خلال حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه قد يلعب يوم ما في الدوري الإسباني، مما يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه في المستقبل

وتحدث الصحفي، دونكان كاسلز" بصحيفة "صنداي تايمز" عن علاقة محمد صلاح مع كلوب، وقال في تصريحات لبرنامج "Transfer Window Podcast" الإنجليزية.

قال: "العلاقة بين محمد صلاح والمدرب الفني يورجن كلوب ليست جيده في الفترة الحالية”.

وتابع حديثة قائلا: "اعتقد ان ليفربول يفكر دائماً في بيع محمد صلاح وساديو ماني عندما يتقدم لهم عروض تطابق الطرفين”.

وواصل: "إذا رحلوا عن ليفربول سحصلون علي اراتب أعلي بينما الريدز سيتعاقد مع بديلاً يناسبان كلوب “.

وعن حديث محمد صلاح مع الصحافة الإسبانية أكثر من مرة: "أعتقد ان محمد صلاح أقترب كثيراً من الرحيل بعد تصريحاته الاخيره”.

محمد صلاح مع ليفربول

ومن الجدير بالذكر أن صلاح أحد الأضواء الساطعة لليفربول هذا الموسم ، حيث تصدر هدافي الهجوم برصيد 25 هدفًا من 40 مباراة في جميع المسابقات.

لقد ظهر في جميع مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي باستثناء واحدة ، وهو أفضل هداف في دوري الدرجة الممتازة جنبًا إلى جنب مع هاري كين نجم توتنهام وإنجلترا.

موقف ليفربول في الدوري

يعاني ليفربول في هذا الموسم في الدوري الممتاز بسبب تأخرة في ترتيب الدوري في حين يحتل الريدزالمركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 9 مباريات، سجل من خلالها 48 هدف، وتلقت شباكة 36 هدف لهذا الموسم.

فيما يتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، من أصل 30 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 22 انتصار، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 مباريات، سجل من خلالها 64 هدف، في حين تلقت شباكة 21 هدف .