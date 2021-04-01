/625272/عودة-نجوم-المليونيرات-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-الرجاء-المغربي
أعلن الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي بيراميدز، قائمة الفريق السماوي لمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي “ الكونفدرالية “ .
وشهدت القائمة عودة مصابي نادي بيراميدز، والذين من أهمهم عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، ورمضان صبحي الجناح الطائر لفريق المليونيرات، واللذان سيكونان إضافة كبيرة للفريق أمام نادي بحجم الرجاء المغربي، والذي يلعب تلك المباراة بهدف التأهل من هذا الدور .
وجاءت قائمة نادي بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي كالآتي :
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبدالرحمن أيمن .
خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال .
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبدالله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر .
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس .
موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي
يستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره بيراميدز يوم الرابع من أبريل المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات bein sports المشفرة الحاصلة على حقوق تلك البطولة .
يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الرجاء المغربي ثانيا بنفس الرصيد من النقاط في المجموعة التي جاء ترتيبها كالآتي :
1- بيراميدز 6 نقاط
2- الرجاء المغربي 6 نقاط
3- نامونجو التنزاني 0 نقاط
4- ناكانا الزامبي 0 نقاط
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