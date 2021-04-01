/625273/عاجل-راموس-يقترب-من-الغياب-عن-مباراة-ليفربول

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني عن إصابة مدافعه المخضرم وقائد الفريق سيرجيو راموس، وذلك في بيان رسمي أصدره النادي الملكي صباح اليوم الخميس .

وذكر بيان نادي ريال مدريد أن سيرجيو راموس يعاني من إصابة عضلية في العضلة الضامة بالقدم اليسرى، وذلك بعد فحصوات طبية وأشعة خضع لها اللاعب أمس .

يذكر أن هذه الإصابة قد تبعد سيرجيو راموس عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم .

وذكرت صحيفة “ أس “ الإسبانية أن إصابة سيرجيو راموس ستبعد ملدة شهر عن صفوف فريق ريال مدريد، مما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، وغيابه أمام فريق ليفربول الإنجليزي في مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية .

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد القادمة

تقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين كلا من ليفربول وريال مدريد يوم السادس من أبريل المقبل على الأراضي الأسبانية .

وتقام مباراة الإياب من نفس الدور على ملعب الأنفيلد يوم الثالث عشر من نفس الدور .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

تذاع المباراة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا عبر قنوات bein sports القطرية المشفرة، الحاصلة على حقوق بث تلك البطولة .

دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

وجاءت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، كالآتي :

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري ابطال أوروبا عن مواجهات نارية جاءت كالٱتي :

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند

بورتو × تشيلسي

بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان

ريال مدريد × ليفربول