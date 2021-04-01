هشام الجاهل يُطالب بإنشاء فروع جديدة للأزهر الشريف بالمحافظات 

/625275/هشام-الجاهل-يطالب-بإنشاء-فروع-جديدة-للأزهر-الشريف-بالمحافظات

وجاء فى نصر الاقتراح المقدم:” إلى المستشار الجليل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء فروع جديدة لمشيخة الأزهر الشريف بمختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية.

هشام الجاهل: الأزهر الشريف أهم المؤسسات بالدول المصرية

وأكد عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، أن الأزهر الشريف هو أحد أهم مؤسسات الدولة المصرية وأحد عناصر قوتها الناعمة في العالمين العربي والإسلامي، بل إنه ليس من قبيل المبالغة القول بأن أهمية الأزهر تتعدى حدود العالم الإسلامي إلى العالم أجمع.

واشار عضو مجلس النواب، إلى انه فض ظل خضم الأحداث الملتهبة التي شهدتها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، كان للأزهر دور بارز في تهدئة الأوضاع ومحاولة التقريب بين الأطراف المختلفة. ولعل ذلك يبدو جليًا في ( وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر ) ، والتي تمت بالتنسيق بين الأزهر الشريف وعدد من المثقفين المصريين، والتي أعلنها شيخ الأزهر في العشرين من يونيو 2011م ، وتتضمن أحد عشر بندًا أو محورًا، تؤكد على تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة واعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر والالتزام بالحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان والمرأة وتأييد استقلال الأزهر واختصاص هيئة كبار العلماء في ترشيح واختيار شيخ الأزهر.

وطالب البرلماني، الحكومة بشأن إنشاء العديد من فروع ومقرات مشيخة الأزهر بكافة محافظات ومدن وكفور ونجوع وقرى الجمهورية لما سيمثله هذا من تأثيرات إيجابية إجتماعية على الدولة المصرية والسادة المواطنين .