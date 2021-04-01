/625276/6-أهداف-لمشروع-قانون-نقابة-المهندسين-تعرف-عليهم-قبل-مناقشته-الأسبوع-المقبل-بالشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

هذا وقد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على القانون بعدما استعرضـــــت اللجنة مشـروع القــانون، وبعد المناقشـت المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.

وفيما يلي نعرض أهم أهداف مشروع قانون نقابة المهندسين

• تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية. • تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع. • وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنيه على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة. • ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ومراعاة الأكواد العالمية. • تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الإقتصادية. • توثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية والعربية والافريقية والأسيوية والعالمية.