/625277/جماهير-الأهلي-يساندون-لاعبي-الفريق-قبل-مواجهة-السبت--صور

حرص جماهيرالنادي الأهلي وأعضاء الجالية المصرية بالسودان على التواجد في مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء لمساندة ومؤازرة الفريق خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في لقاء ودي في فترة التوقف الدولي.

وقام مشجعو الأهلي بالهتاف للاعبين والجهاز الفني، ومطالبتهم بالظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال مباراة المريخ. وأدى الأهلي تدريبه الأول على ملعب الجوهرة الزرقاء اليوم، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها أهمية مباراة المريخ، وضرورة التركيز الشديد فيها، والالتزام بالتعليمات الفنية؛ لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

وخلال مران الأهلي حرص موسيماني المدير الفني للفريق، على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بكامل مساحة الملعب، شهدت حماسا كبيرا من اللاعبين مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية استعداداً لمباراة المريخ.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي غدا الجمعة استعدادا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها بعد غد السبت ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين خلال المران الذي خاضه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء..

وشهدت التقسيمة التي أقيمت بكامل مساحة الملعب حماسا كبيرا من جانب اللاعبين مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة المريخ. ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في المجموعة الأولى، بعد الفوز العريض الذي حققه خارج الديار، في الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا

بينما حرص السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان، حرص على حضور مران الفريق عاجل.. راموس يقترب من الغياب عن مباراة ليفربول

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت المقبل، بينما أعلن النادي الأهلي عودة محمود كهربا لاعب الفريق وذلك بعد التوقف الذي حصل علية من إدارة القلعة الحمراء وذلك بعد غياب أمتد منذ الثالث من مارس الماضي بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بتوقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة شهر كامل .